تبوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستعقد لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الاثنين القادم للاطلاع على تقارير الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي المقبل برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة وحضور أعضاء اللجنة.وأوضح أمين إدارة التعليم وأمين اللجنة موسى الحربي أن مهام لجنة الاستعداد تتضمن متابعة أعمال الاستعداد إدارياً وميدانياً والتحقق من جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي المقبل.وأشار إلى أن اللجنة تواصل معالجة القصور وتذليل الصعوبات باكراً وفق صلاحيات إدارة التعليم وإعداد خطط الإدارات كافة المعنية بالاستعداد للعام الدراسي المقبل وتوفير الخطط البديلة وخطط التنسيق مع القطاعات الأخرى وإعداد برنامج زمني لزيارات المتابعة الميدانية للمدارس طوال مدة الاستعداد والتنسيق للاجتماعات بالإدارات المختصة لمتابعة الاستعداد واتخاذ كافة القرارات والتوصيات اللازمة في هذا الصدد.// انتهى //18:42ت م0084