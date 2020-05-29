القريات 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسعقد مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم, اجتماعاً عن بعد ضم قيادات الإدارة لمناقشة الأدوار التي تضمنها الدليل الاسترشادي للعودة لمقرات العمل الأحد القادم.وفي بداية الاجتماع قدم الدكتور الثبيتي التهنئة بعيد الفطر المبارك، مقدماً شكره لهم على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، مستعرضا الدليل الاسترشادي للعودة لمقرات العمل خلال الفترة القادمة وأهمية تنفيذ ما جاء به من تعليمات.وأكد أهمية توعية الموظفين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية، والإجراءات الاحترازية الصحية، وأهمية الالتزام بالتباعد وتنفيذ التعليمات الصادرة من الصحة ، بعد ذلك استمع إلى مداخلات المشاركين والمشاركات ومداخلاتهم.وفي ختام الاجتماع قدم الدكتور الثبيتي شكره للجميع على حضورهم واهتمامهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.// انتهى //18:46ت م0085