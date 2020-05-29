جدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسشهدت محافظة جدة انسيابية الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة مع تنفيذ أمر التجوّل الجزئي الذي بدأ أمس من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على شوارع وطرق وميادين محافظة جدة التنظيم في الحركة المرورية وسط تعاون الجميع باتخاذ التدابير اللازمة التي وجهت بالتقيد بها وزارة الصحة حفاظاً على السلامة والصحة العامة.// انتهى //18:52ت م0086