السيح 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج جاهزية المساجد والجوامع في أحياء مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين بعد غداً الأحد ، وسط تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية للعناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.واتخذت الإدارة عدد من الإجراءات التباعدية بين المصلين ، منها عمل فواصل بين المصلين داخل المساجد والجوامع بوضع لاصقات وعلامات أرضية تلزم المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل وآخر ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين ، وتم رفع المصاحف والكتب من المساجد والجوامع مؤقتاً، ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها ، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات حتى إشعار آخر ، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه.كما جرى توجيه أئمة المساجد والجوامع بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة ، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها ، بالإضافة إلى التأكيد على التقيد بالإجراءات التباعدية بين المصلين.// انتهى //18:55ت م0087