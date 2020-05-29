عام / مساجد وجوامع السيح تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين
الجمعة 1441/10/6 هـ الموافق 2020/05/29 م واس
السيح 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس
أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج جاهزية المساجد والجوامع في أحياء مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين بعد غداً الأحد ، وسط تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية للعناية والاهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.
واتخذت الإدارة عدد من الإجراءات التباعدية بين المصلين ، منها عمل فواصل بين المصلين داخل المساجد والجوامع بوضع لاصقات وعلامات أرضية تلزم المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل وآخر ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين ، وتم رفع المصاحف والكتب من المساجد والجوامع مؤقتاً، ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها ، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات حتى إشعار آخر ، إضافة إلى الاستمرار بإغلاق دورات المياه.
كما جرى توجيه أئمة المساجد والجوامع بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة ، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها ، بالإضافة إلى التأكيد على التقيد بالإجراءات التباعدية بين المصلين.
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18:55ت م
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