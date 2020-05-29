رفحاء 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم, جهود أجهزة الأمن بمركز طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية العاملة في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد.ورصدت "واس" حضور الجهات الأمنية خلال ساعات منع التجول في نقاط التفتيش بالشوارع لمتابعة تطبيق الأمر، وسط وعي مجتمعي من الجميع تحقيقاً للسلامة العامة، مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.// انتهى //19:03ت م0089