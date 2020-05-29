قلقيلية 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية .وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين -بينهم مصور صحفي-، وإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأسير المُحرر حمادة رضوان من محافظة قلقيلية، وذلك على حاجز طيار أقامته بالقرب من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.// انتهى //19:12ت م0090