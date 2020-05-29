الدمام 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، استعداداته الوقائية والاحترازية في أكثر من 4 آلاف مسجد وجامع بالمنطقة تستقبل المصلين بعد غدٍ الأحد، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المصلين من فيروس كورونا المستجد، حيث استغل الفرع فترة ايقاف الصلاة للقيام بأعمال التنظيف والتعقيم والصيانة.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد الخميس، أن الفرع كلّف العاملين بالمساجد بتنظيفها، مؤكداً أهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، حيث قام الفرع بفتح عدد من الجوامع المؤقتة وتأمين الخطباء المتعاونين تخفيفاً على المصلين.وأكد الخميس على تنفيذ الاجراءات والتعليمات وتطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالجوامع والمساجد بجميع المحافظات والمدن بالمنطقة الشرقية والمتمثلة في فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق، الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق، فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، رفع المصاحف والكتب مؤقتاً، إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو غيرها، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.ونوه الخميس بالمتابعة المستمرة من معالي وزير الشؤون الاسلامية لتنفيذ هذه الإجراءات والضوابط، والجهود المبذولة من وزارة الصحة والجهات المعنية في احتواء تفشي هذا الوباء، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - خير الجزاء على ما تقوم به من جهود جبارة ودعم مستمر وعناية بالمواطنين والمقيمين محققين بذلك أعلى معايير الصحة، مهيباً في الوقت نفسه بجموع المصلين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظاً على سلامة مرتادي بيوت الله.// انتهى //19:13ت م0091