أبوجا 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسدعا الرئيس النيجيري محمدو بخاري الجيش إلى تعزيز عملياته لإنهاء هجمات متكررة يشنها مسلحون وعصابات إجرامية في البلاد.وأفاد الرئيس النيجيري -في قرار أصدره في أعقاب هجمات شنها مسلحون في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 شخصًا- أن حكومة بلاده عازمة على حماية المواطنين من الجماعات المسلحة والعصابات الذين لا يأبهون لحرمة الحياة.يذكر أن الجيش النيجيري كان قد أطلق في وقت سابق عملية كبرى سمّاها "عملية الوفاق" للقضاء على العصابات الإجرامية المنتشرة في مناطق شمال غرب البلاد وشمال وسطها.// انتهى //19:14ت م0092