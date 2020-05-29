جدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسواكبت المراكز التجارية بمحافظة جدة بدء الحركة الاقتصادية وعودة ممارسة النشاط التجاري تدريجياً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي وجهت بها وزارة الصحة والجهات المعنية حفاظاً على صحة المتسوقين وذلك أثناء ساعات بدء التجول الجزئي من الساعة الـ 6 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً.ووفرت هذه المراكز مع استقبال المتسوقين أدوات التعقيم والتطهير ، والحفاظ على النظافة العامة, إلى جانب استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية مثل قياس درجة حرارة الموظفين أو المتسوقين , وتطهير عربات وسلال التسوّق والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها , وإلزام الموظفين بلبس الكمامات خلال وقت العمل وتطهير اليدين , وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية .وحرصت المراكز التجارية بمراعاة إدخال المتسوقين على دفعات وترك مسافات كافية بين الواحد والآخر منعاً للتزاحم ، والابقاء على غلق المطاعم ومناطق ألعاب الأطفال وصوالين الحلاقة التي صدرت الأوامر بإيقاف نشاطها ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة.من جهتها واصلت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة وأمانة محافظة جدة بالتزامن مع بدء عمل الأنشطة التجارية اليوم تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة وتقييم التزام مختلف المنشآت بالتدابير والضوابط للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ , والتأكد من استمرار منع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل والحلاقة , والأندية الرياضية والصحية , والمراكز الترفيهية , والتأكيد على أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية , وأن الوعي بأسباب السلامة يعدّ مطلباً أساسياً لحماية الجميع وسلامتهم .// انتهى //19:14ت م0093