سكاكا 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف تعقيم 550 مسجداً و 100 جامع بالمنطقة قبيل فتحها أمام المصلين الأحد القادم، بالتعاون مع أمانة المنطقة وعدد من الفرق التطوعية كجمعية "يمناكم" ومجلس شباب الجوف, وذلك لتفعيل دور الشراكة المجتمعية.وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي متابعة عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومي حتى يتهم الانتهاء من تعقيمها بالكامل, ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة بمتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأكد العنزي على أئمة المساجد والجوامع والمراقبين بمتابعة المساجد والجوامع وعدم التهاون في تطبيق التعليمات وعدم تجاوزها.// انتهى //19:27ت م0105