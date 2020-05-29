إسلام آباد 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية عن استئناف رحلات الطيران الدولية عبر المطارات الباكستانية ابتداء من يوم السبت الموافق 30 مايو الحالي.وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران عبدالستار كهوكهر اليوم أنه سيتم السماح بتشغيل الرحلات الجوية الدولية المجدولة وغير المجدولة والرحلات المستأجرة عبر جميع المطارات الباكستانية باستثناء مطاري جوادر وتربت.وأبان أن رحلات الطيران الدولية ستُستأنف مع فرض إجراءات تشغيل صارمة للغاية للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:31ت م0106