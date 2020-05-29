عمّان 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.99%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1621.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 1.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 87.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 10.7 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 9.5 ملايين دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 7.4 ملايين سهم، نفذت خلال 3129 صفقة.// انتهى //19:31ت م0109