الباحة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة تجهيز أكثر من 2950 جامع ومسجد في مدينة الباحة ومحافظاتها والمراكز والهجر التابعة لها.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" من خلال مرافقة فرق العمل أثناء أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها، وذلك امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال للمصلين، مشدداً على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.// انتهى //19:52ت م0111