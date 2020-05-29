جدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكملت جوامع ومساجد محافظة جدة جاهزيتها لاستقبال المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض اعتباراً من يوم الأحد المقبل وسط مجهودات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، التي شمل ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف ، ورفع المصاحف ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة كافة الجوامع والمساجد بالمحافظة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة ، مشيراً إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.وأكد على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الاستمرار في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى "لا قدر الله" بين المصلين، تزامناً مع فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس.// انتهى //19:52ت م0112