ظهران الجنوب 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسبدأت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم في تطهير وتعقيم ساحات المساجد والجوامع تمهيداً لاستقبال المصلين .وأوضحت البلدية، أن مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع تأتي انطلاقًا من الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل بشكل يومي على تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية .// انتهى //20:47ت م0117