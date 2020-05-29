الرباط 6 شوال 1441 هـ موافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7714 مصابا، فيما استقر مجموع الوفيات على 202 وفاة لليوم الرابع على التوالي بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 5271 بعد تعافي 76 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.//انتهى//21:38ت م0131