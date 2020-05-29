الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسحددت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم اليوم تاريخ الرابع من يوليو موعداً لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة ميتسورو موراي: "قررنا استئناف المباريات في الرابع من يوليو وهذا التاريخ يعني أنه من المبكر دعوة المشجعين للحضور في مدرجات الملاعب، وسيكون هذا التاريخ لمباريات الدرجة الأولى، على أن تعود الدرجات الأدنى في أواخر يونيو.وستكون كرة القدم التي علقت منافساتها في فبراير بسبب "كوفيد-19"، ثاني منافسة رياضية كبرى تستأنف نشاطها في اليابان، بعد البيسبول التي ستعود إلى الملاعب بدءاً من 14 يونيو.وأقيمت مرحلة واحدة فقط من الموسم الجديد لدوري كرة القدم في اليابان، قبل تعليق المنافسات.// انتهى //21:43ت م0134