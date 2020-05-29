الخرطوم 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسوقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية لدعم الأسر الذي سيقدم تحويلات نقدية مباشرة للأسر السودانية.وقع من جانب السودان وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي مديره القطري بالسودان حميد نورو وذلك بحضور رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.وأوضح وزير المالية السوداني عقب التوقيع أن برنامج دعم الأسر هو أحد أهم مشروعات الحكومة الانتقالية وسيقدم تحويلات نقدية مباشرة لحوالي لحوالي 80 % من الأسر السودانية لدعمهم خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه السودان حاليا.من جانبه أكد المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي أن البرنامج سيكون عاملا أساسيا لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الانزلاق إلى الجوع، وأن الشراكة الثابتة مع المانحين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي ما يمكننا من تقديم المساعدات الحاسمة.// انتهى //21:44ت م0135