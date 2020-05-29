الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي اليوم أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئيا أمام المشجعين في 19 يونيو، بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، موضحا أن عدد المشجعين الأقصى سيكون ما نسبته 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمدرجات.وقال: "سنحرص على أن لا تؤدي عمليات التعقيم وشراء التذاكر والوصول إلى الملعب، إلى تجمعات، وأن تخصص المقاعد للمشجعين بالملعب بطريقة تحترم المعايير الصحية".وأبان رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم زبينييف بونييك "في الفترة الأولى ، سيُسمح فقط بدخول المشجعين المحليين. في الوقت الراهن، ولأسباب أمنية لا يمكن عمليا السماح باستضافة مجموعات منظمة".// انتهى //21:45ت م0136