الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة تسجيل (1581) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (81766) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24295) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (432) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2460) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (57013) حالة.وقالت : إن الحالات المسجلة وعددها (1581) حالة، 41٪؜ من الحالات تعود لسعوديين و59٪؜ لغير سعوديين، و26٪؜ من الحالات للإناث، و74٪؜ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪؜، والأطفال 12٪؜، والبالغون 83٪؜.وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (483) حالة، وجدة (251) حالة، ومكة المكرمة (189) حالة، والدمام (124) حالة، والهفوف (107) حالات، والمدينة المنورة (52) حالة، والجبيل (49) حالة، وخليص (33) حالة، والقطيف (30) حالة، وبقيق (26) حالة، والخبر (18) حالة، وحائل (15) حالة، والطائف (14) حالة، والظهران (13) حالة، وأحد رفيدة (11) حالة، والخرج (11) حالة، ووادي الدواسر (10) حالات، ونجران (9) حالات، وينبع (8) حالات، وتبوك (7) حالات، وأبها (6) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، والسليل (6) حالات، وحوطة بني تميم (6) حالات، وبريدة (5) حالات، وحفر الباطن (5) حالات، وحريملاء (5) حالات، وصفوى (4) حالات، وبيش (4) حالات، والزلفي (4) حالات، ورماح (4) حالات، والعيون (3) حالات، ورنية (3) حالات، والنماص (3) حالات، وصبيا (3) حالات، وشرورة (3) حالات، والقويعية (3) حالات، ورويضة العرض (3) حالات، وتمير (3) حالات، والجفر حالتان، وقلوة حالتان، والسحن حالتان، والمجاردة حالتان، وبيشة حالتان، والنعيرية حالتان، وجازان حالتان، ورابغ حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والخاصرة حالتان، وحالة واحدة في كل من المخواة،وطبرجل، والعيص، ووادي الفرع، والبكيرية، والرس، وعنيزة، والهدا، والمضة، ووادي بن هشبل، وسبت العلاية، والدرب، والعارضة، والدائر، والعويقلة، وعفيف، وضرماء، وشقراء، وثادق، والوجه.كما بلغ عدد الوفيات (458) حالة، بإضافة (17) حالة، منها (3) حالات لسعوديين في مكة المكرمة، و(14) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، وتتراوح أعمارهم بين 38 و85 عاما، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 70% ونسبة الوفيات 0،56. %.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19) حول العالم بلغت (5829474) حالة وبلغ عدد الحالات التي تعافت وشفيت (2429791) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (360) ألف حالة وفاة.وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد أضيفت فحوص جديدة وعددها (16769) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (787465) فحصا.وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ و"عش بصحة"، حاثةً الجميع على الإطلاع عليه.// انتهى //21:53ت م0138