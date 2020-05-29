رفحاء 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات "صحة البيئة" خلال هذه الأيام أعمال الجولات على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية ،كما كثفت مراقبات القسم النسائي الجولات على المنشآت النسائية.ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء الحركة الاقتصادية وعودة ممارسة النشاط التجاري تدريجياً وبدء عودة الحياة لطبيعتها‏،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي وجهت بها وزارة الصحة والجهات المعنية حفاظاً على صحة المتسوقين.// انتهى //22:21ت م0140