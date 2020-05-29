جدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكملت جامعة الملك عبدالعزيز استعداداتها لبدء العودة للعمل ابتداءً من الأحد المقبل، بناء على ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك في مقرها الرئيس وفروعها المختلفة وسط تطبيق جميع التدابير والوسائل المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من أي مكروه .وأوضح معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في تعميم له على الإدارات العاملة بالجامعة، تحديد الجامعة يوم الأحد المقبل موعداً لعودة جميع مديري الإدارات ، مع ما لا يقل عن 50 % من منسوبيها ، وأن يتولى مسؤولو الكليات والعمادات المساندة والإدارات ، عملية توزيع العمل بين الموظفين والموظفات على أن يمارس بقية موظفي الإدارات أعمالهم "عن بُعد" مع ضمان التواصل المباشر مع إدارتهم خلال ساعات الدوام .وأشار إلى تحديد الجامعة يوم الأحد 15/ 10/ 1441هـ ، موعداً لقيام كل جهة بتكليف ما لا يقل عن 75 % من منسوبيها على أن يمارس بقية موظفي الإدارات أعمالهم "عن بُعد" ، فيما ستكتمل عودة جميع منسوبي الجامعة لمقرات عملهم بنسبة 100% يوم الأحد 22 شوال الحالي ، مضيفاً أنه ووفقاً للخطة التشغيلية للجامعة للعودة للعمل تقوم كل جهة بتفعيل الدوام المرن لمنسوبيها ، بحيث تحدد فترات الدوام المرن من قبل مديري الإدارات بحسب ماتراه مناسبا، كما سيعلق إثبات الحضور بالبصمة واستبدالها بالتوثيق اليدوي لدى المدير المباشر للجهة إلى يوم الخميس 26 /10/ 1441 هـ .ونوه معاليه بأن الخطة التشغيلية للجامعة تضمنت إرسال قوائم بأسماء المنسوبين لكل جهة إلى إدارة عمليات الموارد البشرية بعمادة الموارد البشرية لاعتمادها يوم الأحد 8 /10/ 1441هـ منوهاً بعدم استقبال الجامعة المستفيدين في مقرات العمل مع ضمان استمرارية العمل والتواصل معهم عبر الرد على الاستفسارات من خلال أنظمة التواصل لكل جهة وأن تستقبل المعاملات عن طريق نظام تيسير، والمعاملات ذات الصفة الورقية عبر مندوبي الكلية أو الإدارة .وأكد معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز على جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصي بها من الجهات المعنية وضرورة الإفصاح عن جميع الحالات المخالطة أو المشتبه في إصابتها بالفيروس ، وتعزيز التباعد الاجتماعي ومنع تجمعات العمل التي تزيد عن 3 موظفين ، والحرص على التعقيم وتجنب السلام والمصافحة ، ولبس الكمامات الطبية الواقية، مع التأكيد على استمرار الدراسة للفصل الصيفي لجميع الطلاب والطالبات بنظام "التعليم عن بعد"، كما دعا إلى ضرورة توثيق إنجاز العمل بشكل أسبوعي والرفع بذلك لوكيل الجامعة خلال الفترة من 8 – 26 / 10 / 1441هـ .// انتهى//22:25ت م0141