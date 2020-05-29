عرعر ٦ شوال ١٤٤١ه الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠م واسبدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها بتكثيف الجولات الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية والتجارية تزامناً مع بدء إجراءات العودة تدريجياً، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تشمل توفير المعقمات، إضافة إلى التعقيم الدوري والمستمر سواء لعربات التسوق بالمجمعات التجارية أو الأرفف والمنتجات بمختلف المنشآت وكذلك التأكد من وضع الملصقات الأرضية التي توضح المسافات الآمنة للمتسوقين والتأكد من التزام الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي.وشددت الأمانة على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمجمعات التجارية (المولات) سواء من ناحية توفير نقاط الفرز على مداخل المجمعات وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج منعاً للتزاحم أو التأكد من عدم دخول من لا تتناسب أعمارهم حسب القرارات الصادرة لعملية التسوق، مؤكدة الحرص على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم التي تعد من أهم أولياتها لضمان العودة بحذر لحياة صحية آمنة للجميع .// انتهى //22:33ت م0144