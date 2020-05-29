المدينة المنورة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، خلال قيامهم بمهام عملهم والتحقق الأمني من القادمين والمغادرين .ورصدت "واس" تواجد ضباط وأفراد القوات الخاصة لأمن الطرق في نقاط التفتيش والفرز، وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، على مدار الساعة بالإضافة إلى تسهيل حركة السير أثناء فترة السماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة، وذلك خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.من جهة أخرى رصدت "واس" دور الكادر الطبي التابع لوزارة الصحة من خلال أخذ العلامات الحيوية للمسافرين بشكل دوري للتأكد من الحالة الصحية لهم، بالإضافة إلى تقديم النصائح عبر عدد من المتخصصين عن أهم الإرشادات الطبية وسبل الوقاية من الفيروس .وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد من بدايته للحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //22:33ت م0145