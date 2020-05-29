الأمم المتحدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسحذرت منظمات إنسانية من أن كوفيد 19 وغيره من الأمراض القاتلة مثل الكوليرا والضنك والملاريا ستعصف باليمن ما لم تحصل على التمويل للاستمرار بتقديم البرامج المنقذة للحياة.ولفتت المنظمات الإنسانية الانتباه إلى "مأساة تتكشف" في اليمن إن لم يتحرك المجتمع الدولي للمساعدة.وأوضحت المنظمات أن بعض المانحين بدأ بالفعل بالتعهد بتقديم الأموال قبيل المؤتمر الافتراضي المرتقب الذي تعقده الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل.وشدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، في مؤتمر صحفي من جنيف اليوم، على أن الملايين في اليمن يعانون من النزوح وسوء التغذية والمرض في ظل وجود نظام صحي ضعيف يتدهور بسبب ضغط جائحة كوفيد-19، مؤكداً أنه إذا جمع التمويل، فستتمكن أكثر من 200 منظمة من العمل بشكل منسق عبر إستراتيجية مشتركة، من الاستمرار في إيصال الطعام والتغذية والرعاية الصحية ودعم 3.6 مليون نازح.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز، أن المجتمع الدولي قدم مستويات غير مسبوقة من الدعم لليمن خلال الأعوام الخمسة الماضية.فيما أشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة عدد الأشخاص المتأثرين بالجائحة بدقة.// انتهى //22:47ت م0147