الأحساء 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء عددًا من الإجراءات الإدارية والصحية والوقائية، تزامنًا مع العودة التدريجية للدوام الرسمي للموظفين بعد غدٍ الأحد إلى مقر عملهم حضوريًا منذُ اليوم الأول وفق آلية الحضور المعتمدة .وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد بن محمد آل درويش أن مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى اعتمد تطبيق آلية الدوام الرسمي للموظفين تدريجيًا وفق الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم والمعتمدة نظامًا، وتشكيل عدد من لجان الاستعداد والجاهزية لتنفيذ ومتابعة تلك الإجراءات الإدارية والصحية .وأضاف أن هذه التدابير الإجرائية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للموظفين تتضمن تعقيم المباني التعليمية والإدارية ، وتشكيل نقاط للفحص الحراري، وتنظيم مسارات للدخول والخروج ، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين، وتجنب المصافحة ، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد عبر قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة ، وتنفيذ الخطة التوعوية الصحية التثقيفية والمهنية عبر الوسائل التوعوية والنشر الإعلامي الإلكتروني واللوحات الإرشادية تحت إشرف إدارة الموارد البشرية وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية وإدارة الإعلام والاتصال، وإدارة العلاقات العامة وإدارة الخدمات العامة وإدارة الأمن والسلامة المدرسية، وإدارة التشغيل والصيانة، ومكاتب التعليم في قطاعي البنين والبنات .// انتهى //22:58ت م0149