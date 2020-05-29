سكاكا 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واساعتمد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خطة عودة موظفي الأمانة والبلديات التابعة لمقرات عملهم، وفق الضوابط الجديدة والإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقاً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 إيذاناً ببدء العودة للحياة الطبيعية وفق المراحل المعلنة .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن خطة عودة الموظفين ستكون على ثلاث مراحل تبدأ من يوم الأحد القادم، حيث سيكون الدوام فيها بشكل جزئي وبنسبة لا تقل عن 50٪ من إجمالي الموظفين وسيكون الحضور فيها لجميع الوكلاء ومديري الإدارات مع بعض موظفي الإدارات وفقاً للأولوية التي تتطلب طبيعة أعمالهم ووجودهم في مقر العمل مع استمرار دوام باقي الموظفين عن بعد، ثم زيادة العدد إلى نسبة 75٪؜ اعتباراً من الأحد الموافق 15 /10/1441هـ إلى أن يكتمل العدد الكلي للموظفين اعتباراً من الأحد الموافق 22/ 10 / 1441هـ .وبين أن أمانة منطقة الجوف جهزت في مداخل المبنى الرئيس مكاناً مخصصاً لفحص الموظفين قبل الحضور لمقرات عملهم بحيث لا يسمح لدخول الموظفين المشتبه بارتفاع درجات حرارتهم عن الحد الطبيعي الحضور لمقر العمل ، كما سيتم مراعاة بعض الحالات المرضية من الحضور كالمرأة الحامل والأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل التنفسية والأمراض المزمنة، بموجب تقرير طبي رسمي كما سيتم تطبيق سياسة الحضور المرن للموظفين .وأكد الماجد أنه تم التشديد على تقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس، حيث قامت الأمانة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتم توفير مستلزمات الوقاية وتنظيف وتعقيم المكاتب وتوفير الكمامات القماشية معوضع عدد من الملصقات الإرشادية في المكاتب والمصاعد وسوف يتم متابعة ذلك بشكل يومي من قبل الإدارة المختصة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول المراجعين للأمانة إلا بموجب موعد مسبق للضرورة على أن تستمر خدمتهم عن بعد إلى أن تعود الأمور لطبيعتها يوم الأحد الموافق 26/ 10 / 1441 هـ مشيراً أنه ولله الحمد قد تم إنجاز ما يقارب 95% من معاملات المواطنين عن بعد.// انتهى //23:05ت م0150