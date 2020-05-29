الطائف 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسقدمت إدارة خدمات المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أكثر 12702 خدمة شملت فتح ملفات وخدمات تنويم ومواعيد عيادات وجدولة مواعيد خلال شهر أبريل المنصرم، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة والمديريات بالمناطق والمرافق الصحية التابعة لها التي اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية للحماية من تفشي جائحة كورونا وتسهيل حصول المريض والمراجع على الخدمة الصحية والطبية والعلاجية .وجاءت إحصائيات الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين عن طريق خدمة الموظف الشامل بمكتب الدخول ومكتب التسجيل الطبي التي تضمنت فتح 6176 ملف طوارئ و فتح 820 ملفاً علاجياً، وأيضا إنهاء إجراءات تنويم لـ 1150مريضاً وإعطاء 556 موعداً لعيادة الإصابات وعيادة الغيار الطبي وكذلك تسجيل وإعادة جدولة المواعيد لـ 4000 مراجع للعيادات الخارجية عن طريق منصة الواتس آب حيث تأتي الخدمات استكمالا للجهود والمبادرات التي شرعت إدارة المستشفى بتنفيذها لاستمرارية حصول المريض والمراجع للخدمة الصحية والطبية .// انتهى //23:06ت م0151