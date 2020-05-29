مكة المكرمة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسوزعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات وبمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية – إدارة التطوع البلدي المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع .وأوضحت وكالة الخدمات أن هذه البادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة، حيث وُزع مايقارب 30 ألف عبوة بأحجام مختلفة على المواطنين والمقيمين والعاملين في الميدان والمنشآت التجارية، إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.وبينت أن المعقمات مصنعة عبر مختبرات خاصة ومسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، مشيرةً إلى أنه وُزعت كميات كبيرة، بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة.وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة ، كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره .//انتهى//23:10ت م0152