بغداد 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسلقي إرهابيان مصرعهما بينما دُمرت ثلاثة أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شمال شرقي بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب اليوم بأن قوة تابعة للجيش تمكنت من قتل الإرهابيين في كمين محكم نصبته لهما, كما تمكنت من تدمير ثلاثة أوكار في عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة "جميل" جنوب ناحية "بهرز" جنوبي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان منفصل عن تدمير عجلتين اثنتين لداعش في محافظة صلاح الدين.وأوضحت الخلية في بيانها أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين دمرت بصاروخين سيارات نقل تابعة للتنظيم أثناء محاولتها الاقتراب من إحدى النقاط الأمنية.وفي كركوك 260 كلم شمال بغداد ألقت قوة أمنية بجنوب المحافظة اليوم القبض على معاون والي قضاء تلعفر ومساعده في تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //23:17ت م0155