الدوادمي 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي بالتعاون مع بلدية محافظة الدوادمي جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، لاستقبال عودة المصلين بعد غد الأحد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي سامي السليس أن الإدارة تتابع تهيئة الجوامع والمساجد بالمحافظة لعودة المصلين من خلال أعمال التنظيف والتعقيم التي شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه.وأكد السليس على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة والصادرة من الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في ذلك لسلامة المصلين.// انتهى //23:48ت م0159