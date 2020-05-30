نجران 06 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لفتح الجوامع والمساجد بالمنطقة لاستقبال المصلين، وذلك اعتباراً من بعد غدٍ الأحد.وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أنه تم الانتهاء من تعقيم ونظافة المساجد في شهر شعبان إبان فترة إغلاقها، وجرى إعادة تنظيفها وتعقيمها وتطهيرها خلال هذه الأيام بالتعاون مع أمانة المنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية مرتادي المساجد ومنسوبيها.//انتهى//00:34ت م0163