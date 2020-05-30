بريدة 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة القصيم اليوم جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .ووثقت عدسة "واس" حضور الجهات الأمنية وانتشار منسوبيها من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمنطقة القصيم لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة.// انتهى //00:34ت م0164