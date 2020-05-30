الطائف 6 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستواصل الصحة في محافظة الطائف حملتها الميدانية للفرز البصري والتوعية الصحية الوقائية، من خلال جولات ميدانية تنفذها الفرق الطبية والصحية في عدة أحياء بالمحافظة ومنها حي النزهة، وذلك في عدد من الجوانب منها قياس درجات الحرارة للعمالة، للتحقق من عدم وجود أعراض ، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة بعدة لغات لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لضمان مبدأ السلامة للجميع .وتهدف الحملات الميدانية إلى الحد من انتشار العدوى وتفشي الوباء، وتوعية فئات المجتمع كافة بأهمية الإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى تطبيق جانب الفحص النشط داخل الأحياء السكنية، والتوعية بأهمية التباعد وتجنب الأماكن المزدحمة.وأكد متحدث الصحة بالطائف عبدالهادي الربيعي استمرار الجهود الصحية ميدانياً وزيادة الفرق تزامناً مع تغيير أوقات السماح بالتجول للحيلولة دون التجاوزات التي قد تحدث والحفاظ على تطبيق معايير الوقاية اللازمة بالأماكن التي قد تشهد إقبالاً متزايداً، ومتابعة تنفيذ تعليمات رفع الحظر بمشاركة الجهات المعنية// انتهى //00:54ت م0166