الأحساء 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستُطلق جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأحساء بعد غدٍ برنامجاً يومياً عن بُعد بعنوان (معًا لتستقر بيوتنا) يقدمه مختصون في شؤون الأسرة.ويهدف البرنامج إلى طرح موضوعات مهمة تسهم في استقرار الأسرة وخاصة خلال هذه المرحلة وتعزيز الثقافة الأُسرية، واستثمار الوقت في سبيل تطوير العلاقات الأُسرية.ويتناول مقدمو البرنامج الذي يبث من الساعة (9) حتى (10) مساءً على حساب الجمعية في التويتر@osaryah، عدة موضوعات خلال خمسة أيام متتالية تحت عناونين "فن إدارة الخلافات الزوجية"، و "ماذا تُحب المرأة وماذا تكره؟"، و "كيف التعامل مع كبار السن في ظل الأزمة؟"، و "تعزيز الانتماء العائلي في ظل الأزمة"، و "موقفنا من إدمان الأجهزة الذكية".// انتهى//.00:54ت م0167