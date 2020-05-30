نيويورك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 53ر17 نقطة، أو 01ر0% ، ليصل إلى 12ر25383 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58ر14 نقطة أو 5ر0% ، ليصل إلى 31ر3044 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 88ر120 نقطة ، أو 3ر1% ، ليصل إلى 87ر9489 نقطة.// انتهى //02:01ت م0168