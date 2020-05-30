رام الله 06 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان فلسطينيين واستولى على مركبتهم، قرب بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً على مدخل البلدة، واحتجزت مركبة واعتقلت أربعة شبان كانوا بداخلها.وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين, أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد محمد تركمان على مدخل البلدة الشرقي، واستولت على دراجته النارية.// انتهى //02:26ت م0169