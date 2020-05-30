فيينا 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واستوج فريق ريد بول سالزبورج ببطولة كأس النمسا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على أوستريا لوستيناو 5 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم .وأنهى سالزبورج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 19 ودومينيك ستومبرجر لاعب لوستيناو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21 ، وفي الشوط الثاني أضاف سالزبورج ثلاثة أهداف عن طريق نوا أوكافور وماجيد أشيمورو وسيكو كواتا في الدقائق 53 و65 و79 على الترتيب.وتوج سالزبورج بلقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه على رابييد فيينا 2 / صفر، لينال اللقب للمرة السابعة التي يتوج فيها سالزبورج بلقب الكأس.وتستأنف بطولة الدوري النمساوي نشاطها في الثاني من يونيو المقبل، حيث توقفت المسابقة في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.//انتهى//02:47ت م0170