تبوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالاستعداد لاستئناف العمل، بشكل تدريجي بمقرها الرئيس في مدينة تبوك بعد غد وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية لاستئناف العمل في الإدارات الحكومية،والتي تشمل خطة عودة الموظفين لممارسة أعمالهم بنظام ساعات الدوام المرنة، ووفقاً للنسب التشغيلية المعتمدة في الدليل الإجرائي التي تُطبّق على 3 مراحل متتابعة, للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل بطاقة 100 ٪ بالتزامن مع نهاية شهر شوال الجاري.مع العمل على مواصلة تقديم الخدمات من خلال القنوات الرقمية، وتوفير أدوات التعقيم, والمطهرات وأدوات النظافة ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي, وتوفير أدوات التعقيم, وإجراء الفحوصات البصرية, وقياس العلامات الحيوية على الموظفين والمراجعين. وتعزيز البرامج التوعوية المتعلقة بشأن الصحة في الجوانب المدرسية والتعليمية.// انتهى //03:00ت م0171