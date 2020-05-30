الجزائر 06 شوال 1441 هجري الموافق 29 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم، عن الشروع غدا السبت في استئناف عمليات إجلاء رعاياها العالقين في الخارج، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، فقد تمت برمجة رحلتين غدا انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس و رحلة أخرى بعد الظهر انطلاقا من مدينة الدار البيضاء المغربية، لإجلاء الجزائريين العالقين في المغرب، مضيفا أن 400 جزائري سيتم إجلاؤهم أيضا من تونس برا.وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أجلت أكثر من 8000 من رعاياها منذ بداية الأزمة الصحية جراء وباء كورونا.// انتهى //03:14ت م0173