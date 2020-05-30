واشنطن 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 21,304 إصابات مؤكدة و 1,265 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,719,827 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 101,711 حالات وفاة.// انتهى //03:38ت م0176