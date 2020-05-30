كيغالي 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسوقعت رواندا والولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة كيغالي اليوم، اتفاقية أطلق عليها اسم" اتفاقية وضع القوات " بهدف تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين.وقع الاتفاقية وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي فينسنت بيروتا وسفير الولايات المتحدة لدى رواندا بيتر فرومان.وأفادت وزارة الدفاع الرواندية في بيان لها اليوم أن هذه الاتفاقية تقضي بضرورة تغطية الدعم المتبادل في الإسناد والإمدادات والخدمات العسكرية لكلا البلدين، إضافة إلى تلبية احتياجات الأفراد الأمريكيين والمقاولين الأمريكيين، الذين قد يكونوا متواجدين بصورة مؤقتة في رواندا فيما يتعلق بزيارات السفن، وعمليات التدريب، والأنشطة الإنسانية، وغيرها من الأنشطة التي اتفق عليها الجانبان.// انتهى //03:44ت م0177