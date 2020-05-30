تبوك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسقامت بلدية محافظة تيماء ممثلة في قسم الحدائق والتجميل بإنتاج وزراعة أكثر من 500 ألف شتلة ورد صيفية في مواقع متعددة من المحافظة وفي طرقها الرئيسة، وذلك ضمن خطتها التجميلية للمحافظة، مع كل موسم.وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي أن البلدية ماضية في برنامج التجميل في مواقع مختلفة من المحافظة، لافتا النظر إلى أن بلديه المحافظة عملت على إنتاج مايزيد عن 500 ألف ورده من (الزينياF1) بألوانها المختلفة، كمرحلة أولى، تليها مرحلة نقل الورود وتوزيعها وغرسها في الميادين العامة والجزر على طرقات مدينة تيماء.وعن أعمال البلدية في الفترة الحالية قال المهندس البلوي : إن البلدية تسعى حاليا إلى دعم المسطحات الخضراء وزياده رقعتها ، مع تنفيذ خطط صيانتها بشكل دوري، منوها بالدعم الذي تجده تيماء المدينة والمحافظة وفي كل المجالات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك الذي يتابع باستمرار ويحرص على تطوير مدن ومراكز وهجر المنطقة، ويقوم بزيارتها بشكل دوري.// انتهى //04:00ت م0178