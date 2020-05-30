نيويورك 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسوضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لحفظة السلام، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، احتفاء باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.وقال الأمين العام بهذه المناسبة إنه وفي وقت غيّرت فيه جائحة كورونا تقريبا كل شيء تفعله المنظمة الدولية ، الا إن ذلك لم يثبط الإحساس القوي بـ "الخدمة والتضحية والإيثار" لدى أكثر من 95 ألف امرأة ورجل يعملون في 13 عملية حفظ سلام في جميع أنحاء العالم.وأضاف الأمين العام: "هذا اليوم تكريما لأكثر من 3900 من النساء والرجال ممن فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم تحت راية الأمم المتحدة منذ عام 1948".وشدد غوتيريش على كيفية مساعدة النساء في تحسين جميع جوانب عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مبينا أن وجود المزيد من النساء في قوات حفظ السلام الأممية، على جميع المستويات، يجعلها أكثر فاعلية، بما في ذلك في عملية اتخاذ القرار.// انتهى //04:08ت م0179