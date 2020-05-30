الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تنظم بالشراكة مـع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمنالنيابة تحذر من إثارة التعصب القبلي86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالفقرعقب تخفيف القيود والسماح بعودة الأنشطة الحيوية.. ثقافة المرحلة القادمة تكمن في الوعي والإدراكد. السند يعتمد خطة عودة موظفي الرئاسة إلى مقرات العملإمام المسجد النبوي: ابتغوا الغنى في فقرائكمإعادة فتح الأنشطة تدريجيًا خطوة إيجابية لتحسين الأداء الاقتصاديالجدعان: الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنمويةبدء المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لانتشار «كورونا»دراسة أولويات المشروعات المعتمدة للبنية الأساسية للمحافظة وساكنيهاالشورى يطالب بجذب المستثمر السعودي لسياحة العلاتسجيل 1581 حالة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 57 ألفًاأوروبا تسرّع وتيرة رفع تدابير العزلمجزرة طالبان تطوي اتفاق السلام الأفغانيقتلى وجرحى في اشتباكات سودانية إثيوبية حدوديةاشتية: واجهوا مخطط الاحتلال الجديد// يتبع //06:00ت م0003