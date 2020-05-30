عام / الصحف السعودية
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
الرياض 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
المملكة تنظم بالشراكة مـع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن
النيابة تحذر من إثارة التعصب القبلي
86 مليون طفل إضافي حول العالم مهددون بالفقر
عقب تخفيف القيود والسماح بعودة الأنشطة الحيوية.. ثقافة المرحلة القادمة تكمن في الوعي والإدراك
د. السند يعتمد خطة عودة موظفي الرئاسة إلى مقرات العمل
إمام المسجد النبوي: ابتغوا الغنى في فقرائكم
إعادة فتح الأنشطة تدريجيًا خطوة إيجابية لتحسين الأداء الاقتصادي
الجدعان: الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية
بدء المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لانتشار «كورونا»
دراسة أولويات المشروعات المعتمدة للبنية الأساسية للمحافظة وساكنيها
الشورى يطالب بجذب المستثمر السعودي لسياحة العلا
تسجيل 1581 حالة جديدة وعدد المتعافين يتجاوز 57 ألفًا
أوروبا تسرّع وتيرة رفع تدابير العزل
مجزرة طالبان تطوي اتفاق السلام الأفغاني
قتلى وجرحى في اشتباكات سودانية إثيوبية حدودية
اشتية: واجهوا مخطط الاحتلال الجديد
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