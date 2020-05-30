وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المؤتمر الإنساني ): بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، تنظم المملكة الثلاثاء القادم المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن 2020م بالشراكة مع الأمم المتحدة ، لزيادة الوعي العالمي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني الشقيق ومساعدته في الخروج من مأساته الإنسانية، ودفع التنمية والإعمار ودعم التعافي الاقتصادي من آثار الانقلاب الحوثي وما ارتكبته ميلشياته الإرهابية ولاتزال، من جرائم قتل وتدمير بحق الشعب اليمني ونهب مقدراته لصالح المخطط الإيراني في اليمن والمنطقة.وواصلت : المؤتمر سيشهد مشاركة دولية في أعلى مستوياتها ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة ، والدول المانحة والمنظمات الإنسانية الأممية ، استجابة لدعوة المملكة ومقاصدها الإنسانية المضيئة في الوقوف مع اليمن الشقيق وشعبه الكريم ، حيث تأتي دعوة المملكة للمؤتمر واستضافتها له، امتدادا لمساهمتها الإنسانية المميزة عالميًا ، وتتويج حي لعمق المواقف الإنسانية للمملكة على اتساع الكرة الأرضية بشكل عام وتجاه اليمن كونها الدولة الأولى المانحة تاريخيًا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد من خلال حزم مالية للبنك المركزي اليمني على مدى السنوات الماضية، ولذا يمثل المؤتمر مرحلة مهمة في هذا الاتجاه.// يتبع //06:01ت م0006