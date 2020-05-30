أديس أبابا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسبلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في القارة الأفريقية 129 ألف حالة، وذلك منذ بداية ظهور الفيروس.وأوضح المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها في بيان له أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 53 ألفًا و 414 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 3790 حالة وفاة.وأشار البيان اليومي للمركز التابع للاتحاد الأفريقي، الذي يعمل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن الإصابات سُجلت على النحو التالي : شمال أفريقيا 38.898 حالة إصابة. جنوب أفريقيا 29.460 حالة إصابة. شرق أفريقيا 14.833 إصابة. غرب أفريقيا 32.079 حالة. ووسط أفريقيا 14.295 حالة.// انتهى //06:04ت م0008