إسلام آباد 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تسجيل ضحايا فيروس كورونا في باكستان أرقاما قياسية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية حيث توفي 57 شخصاً بينهم أربعة من الأطباء المكلفين بعلاج المصابين بكورونا.واهتمت بتحذير باكستان من السياسة العدوانية التي تنتهجها الهند ضد جيرانها وأثرها السلبي على أمن المنطقة.وأخبرت عن استئناف باكستان للرحلات الجوية الدولية بشكل جزئي عبر مطاراتها بعد إغلاقها منذ مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى تجديد باكستان العزم على دعم بعثات السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ضمن تطلعها إلى تحقيق السلام في جميع أنحاء العالم.وسلطت الضوء على هجمات أسراب الجراد الصحراوي في جميع أنحاء باكستان، والتي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي الوطني.وتطرقت إلى سماح باكستان باستئناف تجارة الترانزيت الأفغانية عبر أراضيها، وخصوصاً عبر ميناء جوادر.و تناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن أربعة عشر جندياً من عناصر الجيش الأفغاني في هجوم جديد شنته حركة طالبان في إقليم باكتيا.وتناولت رفض وزارة الخارجية الصينية عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوساطة لحل خلافها الحدودي مع الهند.وأنبأت صحف باكستان عن تمديد السلطات الهندية الحظر على خدمة الإنترنت في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.// انتهى //07:08ت م0009