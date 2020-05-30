عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/10/7 هـ الموافق 2020/05/30 م واس
المدينة المنورة 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت .
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