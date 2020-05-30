المدينة المنورة 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت .// انتهى //09:26ت م0020