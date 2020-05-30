الباحة 07 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //09:59ت م0022